EX ALL. PIATEK A FV, Resta di primissimo livello

Per commentare l'idea di mercato Krzysztof Piatek, FirenzeViola.it ha intervistato mister Michał Probierz, tecnico del 'Pistolero' nel 2017-2018 e ancora oggi alla guida dei biancorossi di Ekstraklasa, il quale ai nostri microfoni ha detto: "I problemi al Milan? Un vero peccato. Krzysztof era stato bravo ad adattarsi in fretta al calcio italiano e, anche se al Milan non ha segnato quanto al Genoa, resta secondo me un attaccante di primissimo livello. Ha il gol nel sangue e un grande senso della posizione, per qualità e caratteristiche ricorda Robert Lewandowski".

