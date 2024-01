EVERTON CEBOLINHA, CHI È IL TALENTO BRASILIANO ACCOSTATO ALLA FIORENTINA

Con l'affare Brian Rodriguez sempre più vicino al tramonto e con la pista Ruben Vargas che non sembra accendersi, l'ultima idea per il reparto offensivo viola sembra arrivare direttamente dal Brasile e risponde al nome di Everton Soares, detto Cebolinha (cipollina in italiano), ala sinistra 27enne di proprietà del Flamengo.

Dopo un brutto inizio di stagione, l'attaccante esterno con l'arrivo dell'allenatore Tite è riuscito a tornare ai suoi livelli e l'anno scorso in campionato ha collezionato 33 presenze e messo a segno 4 gol e 5 assist. Anche domenica scorsa è stato autore di un gran gol contro il Philadelphia Union (USA), e proprio per questo ha attirato l'attenzione di diversi club, tra cui, come raccontato da alcuni media brasiliani, la Fiorentina che nella giornata di ieri avrebbe chiesto informazioni proprio sul numero 11 del Flamengo.

Everton ha la velocità e il dribbling come grandi qualità che lo rende molto pericoloso nel ruolo d'esterno d'attacco. Esterno sinistro che calcia di destro, altro fattore che abbinato alla sua posizione in campo lo rende imprevedibile rientrando sul piede "preferito" e poi battendo a rete. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Fortaleza nel 2012 passa al Grêmio, club con cui esordirà in prima squadra nel gennaio del 2014. In Brasile Cebolinha colleziona un totale di 243 presenze segnando 63 reti e fornendo 23 assist per i compagni. Nell'agosto del 2020, dopo essere stato molto vicino al Napoli, si trasferisce in Europa per l'esattezza al Benfica per 33 milioni di euro. In Portogallo il brasiliano mette a segno 15 gol e 18 assist ma nel giugno del 2022 fa ritorno in patria al Flamengo per 13,5 milioni di euro.

La trattativa per portare Everton a Firenze resta tutt'altro che semplice. La dirigenza rossonera, scrivono dal Brasile, contattata dagli agenti del giocatore ha respinto per ora la possibilità di trattativa. Come raccontato a FirenzeViola.it (CLICCA QUI) dal noto esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante "è un'operazione dispendiosa. Non credo che ora la Fiorentina sia nelle condizioni di prendere Cebolinha perché il Flamengo ha soldi, l'allenatore Tite lo vede come titolare fisso o comunque un giocatore importante ed è difficile che lo ceda. Inoltre guadagna 2 milioni di euro. Non so se la Fiorentina si può permettere ora di pagare un giocatore intorno ai 20 milioni e dargliene due di ingaggio a lui". Nelle prossime ore comunque sono attese novità importanti per quanto riguarda il nuovo esterno che la dirigenza viola regalerà a mister Vincenzo Italiano, da capire se dal Brasile o meno.