EVANESCENZA CRONICA

Ci poteva stare eccome una leggera flessione nella prestazione di Luis Muriel. A Udine il colombiano tornava in campo dopo aver giocato tutte le sfide del nuovo anno, e ritrovarsi a pagare dazio in termini di condizione era quanto meno prevedibile. Eppure, al di là della pericolosità mai venuta meno, se l'apporto di Muriel alla manovra offensiva continua a farsi sentire, sono i difetti del mercato estivo che continuano a limitare la Fiorentina.

Dalla sfida del Friuli i viola tornano con le stesse delusioni che Gerson e Pjaca avevano regalato più o meno per tutto il girone d'andata. Il brasiliano quasi mai in partita e sostituito dopo un'ora di gioco, il croato chiamato a entrare in campo senza però metterci la giusta cattiveria. Due elementi che avrebbero dovuto aumentare di molto le opzioni di Pioli ma che ancora oggi restano prigionieri delle proprie involuzioni.

E se Gerson continua ad avere occasioni da titolare (contro il Napoli Benassi sarà ancora squalificato) è soprattutto il modo in cui Pjaca sta gestendo l'intera stagione a lasciare interdetti. Rifiutate le lusinghe del Genoa il croato ha voluto fortemente restare a Firenze, dove già in estate aveva fatto di tutto per arrivare. Le giocate che lo avevano reso uno dei prospetti futuri più interessanti del panorama europeo, però, restano solo teoriche.

Quella di Udine, per Pjaca, diventa l'ennesima occasione persa, una nuova chance buttata al vento con mezz'ora di dribbling non riusciti e pochissime invenzioni. Con la conseguenza di una Fiorentina che stavolta non ha trovato il colpo del k.o. con Chiesa ma che soprattutto non ha saputo pungere nel momento in cui si erano aperti gli spazi tipici di due squadre lunghissime. Un mancato apporto che, insieme all'evanescenza di Gerson, sta purtroppo diventando una costante di questa stagione dei viola.