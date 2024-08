ESTERNI, Priorità ribaltate: Palladino cerca a sinistra

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sono solo vita e ritmo a far Tic-Tac, come diceva la celeberrima pubblicità di qualche anno fa. A rintoccare sono soprattutto le lancette del tempo del mercato, inteso come quella dimensione parallela in cui gli istanti sono dilatati, soprattutto in questa fase. Sono i giorni del fuori-tutto per diverse squadre, degli affari impossibili fino a qualche settimana fa, le giornate del condor ma anche quelle di Daniele Pradè, uno che ha alle spalle decine di mercati d'attesa. Sono anche i giorni in cui tante squadre si lasciano contaminare dalle prime risposte del campo, due partite (tre per la Fiorentina) trasformate in certezze assolute, soprattutto se le cose non vanno bene.

E così anche la Fiorentina sembra caduta nel panic-buying, desiderio di acquistare tutto e alla svelta per riparare alle falle della rosa. Una condizione che ha colpito l'ambiente viola dopo tre scialbi pareggi contro Parma, Puskas Akademia e Venezia, ma anche il proprio allenatore: "Servono ancora diversi rinforzi". Lo ha ripetuto negli ultimi due post-partita Raffaele Palladino, aggiungendo alle carenze croniche del suo organico (in difesa e in mezzo al campo, reparti che saranno rimpinguati da Moreno e Adlì), anche un suggerimento per gli acquisti. "Manca ancora qualcosa sugli esterni", il riferimento non va tanto alla corsia di destra, dove Dodo e Kayode (quest'ultimo ancora al centro delle voci di mercato e degli interessi che vengono dalla Permier - QUI IL PUNTO -) garantiscono qualità e corsa, bensì dall'altra parte. Cristiano Biraghi - per emergenza - è ad oggi più un centrale di sinistra di difesa che un esterno a tutta fascia e Fabiano Parisi, dopo non aver stregato Italiano, non ha colpito neanche Palladino.

E' quindi il momento di dare un'occhiata al cestone delle offerte, alla voce 'esterno mancino'. Scartato Kostic, ecco che spunta un calciatore da 160 presenze in Serie A: trent'anni, ex Atalanta e Inter, in uscita dall'Union Berlino e desideroso da tempo di tornare in Italia, Robin Gosens sembra aver tutte le caratteristiche dell'affare sottocosto da volantino del supermercato. La Fiorentina lo sta puntando da giorni, l'Union, nonostante lo abbia già fatto giocare in questo avvio di Bundes, lo lascerebbe partire volentieri e allora la trattativa si può fare: c'è solo da capire a che condizioni. Pradè e i suoi vorrebbero chiudere l'operazione, il club della capitale tedesca chiede l'obbligo per una cifra in totale di circa 8 milioni. La volontà del calciatore potrebbe spostare l'ago della bilancia dalla parte dei viola, così come le parole di Palladino, che con le sue parole ha messo l'acquisto di un esterno come una priorità alla pari di quelle per il difensore e il centrocampista. Intanto, la vita continua a far tic-tac e siamo a -4 giorni dal gong.