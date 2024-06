ESTATE AL LAVORO TRA SQUADRA, RITIRO E CAMPAGNA ABBONAMENTI

FirenzeViola.it

Un'estate al lavoro per la Fiorentina, sotto tanti punti di vista. La squadra riparte da due certezze, la prima maglia già lanciata e che ha raccolto già tanti consensi sia per la semplicità che per il colore viola acceso e l'allenatore, Raffaele Palladino, giovane certo ma con un po' di esperienza in A e dunque voglioso di fare uno step in una piazza esigente e che gioca in Europa. Ma per la prossima stagione c'è ancora tanto lavoro sia per il direttore sportivo Pradè che deve ricostruire la rosa smantellata in molti reparti per fare al nuovo tecnico una squadra competitiva sia per i responsabili degli altri settori alle prese con l'organizzazione del ritiro al Viola Park e con la campagna abbonamenti in un Franchi cantierizzato.

RITIRO E AMICHEVOLI AL VIOLA PARK - La scorsa estate i tifosi non hanno potuto assistere agli allenamenti e alle amichevoli durante la preparazione della squadra per l'inagibilità della struttura, quest'anno il club di sicuro aprirà le porte a qualche seduta (se non tutte) e ai test che effettuerà la squadra al centro sportivo. Sarà Palladino ovviamente a decidere le date e a dare il benestare alle amichevoli, ma poi c'è tutta la macchina organizzativa ad occuparsi dell'accoglienza dei tifosi. Dall'ottobre scorso il meccanismo è oliato e nella struttura si sono disputate con successo anche finali scudetto Primavera e altri eventi ma la capienza è quella che è e i flussi di tifosi vogliosi di sostenere e vedere all'opera la nuova Fiorentina andranno dunque gestiti.

CAMPAGNA ABBONAMENTI - Discorso ancora più complicato la campagna abbonamenti vista anche la querelle sul restyling. Per questa stagione Comune e società hanno stabilito di chiudere la Fiesole, dove sono già iniziati i primi lavori, con i tifosi che dovranno traslocare in Ferrovia. La capienza sarà di 22mila spettatori, superiore comunque alla quota abbonati dello scorso anno. L'incertezza non aiuterà certo a convincere i tifosi a rifarlo ma prima serve appunto la partenza della campagna stessa.