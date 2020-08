ESPERIENZA CERCASI

Il filo conduttore che lega quello che sarà il mercato della Fiorentina ormai pare chiaro: si cerca un giocatore d'esperienza, in grado di far compiere il salto di qualità ad una squadra che negli ultimi due anni è mancata proprio dal punto di vista mentale.

Perché se per due anni di seguito ti trovi coinvolto nella lotta salvezza, e ti chiami Fiorentina, ci deve essere per forza qualcosa che non va. Al di là di passaggi di proprietà, rivoluzioni o altro. E visto che certo il talento in maglia viola non sembra mancare, ecco che la dirigenza ha individuato nell'esperienza il punto debole di una squadra che non riesce a sopperire alla giovane età dei suoi giocatori migliori.

Mandzukic, Javi Martinez, Thiago Silva: tutti giocatori che difficilmente arriveranno in maglia viola, ma che aiutano a dare la misura di cosa stanno cercando gli uomini mercato agli ordini del presidente Commisso. D'altronde Pradè ha abituato a colpi così, da Giuseppe Rossi a Mario Gomez: calciatori arrivati a Firenze con qualche incognita sulla tenuta fisica, non sull'esperienza internazionale.

"Il mercato è ancora lungo", diranno i protagonisti. E allora ci vorrà pazienza, ma una cosa è chiara: la Fiorentina è in cerca di esperienza.