EMPOLI, I gol di Bati e gli applausi del Castellani: il recap

Si è conclusa la serata benefica organizzata allo stadio Carlo Castellani di Empoli per raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate in Toscana, organizzata dalla Nazionale Cantanti con la Fondazione Shalom. Tanti i protagonisti dello sport e non solo che si sono presentati e si sono prestati alla partita di beneficenza, su tutti Gabriel Omar Batistuta tra i più acclamati assieme all'idolo di casa Totò Di Natale. Ma anche Spalletti, Prandelli, Capello (molto attivo a dare indicazioni ai "suoi" giocatori), Burdisso e tanti cantanti tra cui Enrico Ruggeri e il "viola" Vallesi.

Protagonisti in campo proprio Di Natale, autore di ben 5 gol, e Batigol che dopo un lob dal limite dell'area ha realizzato una doppietta con una rete di testa. Il tutto tra gli applausi dei presenti che nonostante il freddo si sono goduti una bella serata di sport.