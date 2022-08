EMPOLI-FIORENTINA, Non segna nessuno: è 0-0

Niente da fare per la Fiorentina che, nonostante venticinque minuti più (ben 10’) recupero del secondo tempo giocati con l’uomo in più, non riesce a sfondare la resistenza dell’Empoli e deve accontentarsi di un punto dopo lo 0-0 del Castellani.

Partita non spettacolare né particolarmente frenetica o ricca di occasioni: nel primo tempo la più grande chance viola capita sul piede di Jonathan Ikone, che a tu per tu con Vicario viene fermato da una strepitosa uscita bassa del portiere di casa. Il primo tempo, in realtà, propone maggiori pericoli da parte della squadra azzurra, che a inizio e fine frazioni si rende pericolosa dalle parti di Gollini con Lammers (murato) e Destro (fuori). La ripresa vive prevalentemente di situazioni da VAR, con le situazioni da rete che invece latitano. Ed ecco perciò che Luperto viene cacciato dal campo al 66’, con Sacchi (che ha sostituito l’originale arbitro, Marchetti, fermato da un ko fisico) che torna sulla decisione iniziale - aveva ammonito - e, grazie alla segnalazione del VAR, estrae il cartellino rosso. Altri sette minuti e i viola chiedono un rigore, con Sottil atterrato in area di rigore da Haas: dopo un lungo consulto, non arriva il tiro dagli undici metri per via di un controllo galeotto con la mano del figlio d’arte a inizio match. Una Fiorentina non precisa negli ultimi metri, poi, non riesce a creare situazioni degne di nota in un finale che ha visto l’Empoli chiudere addirittura in nove uomini per via dell’infortunio patito da Cambiaghi. L’ultimo ad affacciarsi in avanti è Mandragora, che con un potente mancino da fuori impegna Vicario. Non basta: finisce 0-0.