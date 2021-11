EMPOLI-FIORENTINA 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

16.58 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

16.57 - Una partita dominata per 85 minuti dalla Fiorentina, che però si spegne per 3 minuti e prende due gol in pochi istanti. Una sconfitta che fa male per come è arrivata, difficile da spiegare.

90' +5' - NIENTE DA FARE: FINISCE QUI AL CASTELLANI.

90' +1' - Vlahovic svetta in area ma la sua sponda finisce a Vicario.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Ripartenza dell'Empoli con Pinamonti che anticipa Odriozola in area e centra l'angolino. Pazzesco.

89' - INCREDIBILE. GOL DELL'EMPOLI: PINAMONTI FA 2-1.

87' - Terracciano esce male con i pugni nonostante la copertura di Milenkovic, il pallone schizza fuori e Bandinelli è il più lesto a lanciarsi sul pallone: l'Empoli è riuscito a pareggiare sostanzialmente al primo tiro in porta della gara.

87' - GOL DELL'EMPOLI. HA SEGNATO BANDINELLI.

87' - Arbitro che inspiegabilmente punisce Gonzalez. Prima non fischia un contatto netto su di lui, poi gli fischia fallo in una situazione uguale.

84' - Cambio nella Fiorentina: fuori Torreira che non ne ha più, dentro Amrabat.

84' - La Mantia! Colpisce lui sul primo palo un corner dalla sinistra, ma spara alto colpendo con la spalla.

82' - Torreira con un'altra giocata preziosissima, copre su Marchizza e alla fine ha i crampi. Partita monumentale dell'uruguaiano.

80' - Chiusura straordiaria di Odriozola che su un cross teso riesce con il tacco a salvarsi in mezzo a due.

78' - Cambio nella Fiorentina: entra Maleh al posto di Bonaventura.

76' - Marchizza libera il mancino dalla distanza: deviato. Ma la pressione dell'Empoli sta crescendo.

74' - Milenkovic! Colpisce lui di testa il corner, con il pallone che esce di un soffio a lato.

73' - Bonaventura! Torreira ruba palla alto, Vlahovic in area serve Bonaventura che calcia: Vicario tocca e alza sopra la traversa.

72' - Doppio cambio nell'Empoli: fuori Di Francesco e Parisi, dentro La Mantia e Marchizza.

68' - Piccolo caos in area Empoli, con Vlahovic ed Odriozola che forse si ostacolano. Fatto sta che l'Empoli riesce ad allontanare.

65' - Folata di Nico Gonzalez che si fa 40 metri palla al piede e viene steso da Tonelli: giallo per il centrale dell'Empoli.

64' - Odriozola chiede un fallo di mano dopo un grande inserimento. Ma per l'arbitro non c'è nulla.

62' - Vlahovic vicino al gol in contropiede, ma l'arbitro ferma tutto: fischiato fuorigioco.

62' - Di Francesco pericoloso, la sua conclusione dal limite viene deviata. Ma l'Empoli sta reagendo al gol subito.

60' - Occasionissima per l'Empoli! Tonelli e Bajrami non riescono a concludere da due passi, la Fiorentina si salva su corner!

59' - Cambio anche nell'Empoli: entra Bajrami al posto di Cutrone.

58' - Cambio nella Fiorentina: entra Nico Gonzalez al posto di Saponara.

57' - Vlahovic prima allarga splendidamente per Callejon, poi di rabbia si va a riprendere in spaccata il cross basso dello spagnolo: la Fiorentina è meritatamente in vantaggio!

57' - GOOOOOOOLLLL!!! SEGNA SEMPRE LUI!!! DUSAN VLAHOVIC, FIORENTINA IN VANTAGGIO!

54' - Bonaventura! Liberato al tiro da Saponara, dal limite centra però l'avversario: palla che termina tra le braccia di Vicario.

53' - Salvataggio di Milenkovic! Martinez Quarta scivola al momento di rinviare e Pinamonti prova l'imbucata per Cutrone, intercettata da Milenkovic in spaccata. Gioisce e si carica il centrale serbo.

51' - Ammonito Torreira per un intervento in ritardo su Ricci a centrocampo.

50' - Saponara! Doppio cross pericoloso di Biraghi, il secondo viene respinto sui piedi di Saponara che riprova la conclusione che ha portato al gol contro il Milan. Stavolta la palla finisce alta.

48' - Il canovaccio sembra lo stesso del primo tempo: la Fiorentina fa la partita, l'Empoli però non ha paura a provare a spingere quando ne ha occasione.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Fiorentina: entra Castrovilli al posto di Duncan.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +3' - Nervi tesi dopo che la Fiorentina non mette palla fuori con Henderson rimasto per terra dopo un contrasto. Poi tutto chiarito.

45' +1' - Callejon sbaglia un cross dopo l'ennesima folata di Odriozola, fra i migliori in campo.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Grande azione della Fiorentina con Saponara che alla fine crossa per Vlahovic: il serbo non ci arriva per poco, ma la squadra di Italiano ha fatto comunque un buon primo tempo.

44' - Martinez Quarta non arriva per un centimetro su una spizzata all'indietro di Luperto.

44'- No, il polacco non ce la fa: esce Zurkowski, entra Haas.

43' - Altra fase piena di contatti della sfida. Mentre Zurkowski sta soffrendo alla schiena e forse dovrà lasciare il campo.

38' - Occasione monumentale fallita da Bonaventura di testa! Colpisce di testa da due passi su cross di Saponara, ma incredibilmente non trova lo specchio. Fiorentina ancora una volta vicina al vantaggio!

36' - Parisi cerca il rigore con un'evidente simulazione in area. Sacchi inspiegabilmente non lo punisce e gli animi si accendono un po' soprattutto perché l'esterno dell'Empoli ha la pretesa di chiedere il rigore.

34' - Traversa della Fiorentina! Un cross deviato di Bonaventura scavalca Vicario ma sbatte sul palo alto e poi ritorna in campo. Ad un passo dall'autogol Parisi!

33' - Cross sbagliato di Biraghi dalla sinistra. Fuori misura per tutti, ma ora la Fiorentina sta crescendo.

31' - Altro gol mangiato! Martinez Quarta spara alle stelle un cioccolatino di Callejon, servito con una giocata super da Bonaventura in area. Sta sprecando molto la squadra viola.

30' - Saponara! Si accende all'improvviso dopo una palla rubata: conclusione angolata sulla quale Vicario risponde alla grande. Altra occasione per la Fiorentina!

28' - Contatto dubbio tra Biraghi e Zurkowski in area. Per l'arbitro non c'è nulla e il contatto in effetti è stato lieve, ma è stato un po' ingenuo e lento a reagire il capitano viola.

27' - Zurkowski! Si salva la Fiorentina dopo una lettura sbagliata di Duncan. Il tre contro due dell'Empoli si conclude con la conclusione di Zurkowski chiusa proprio da Duncan all'ultimo.

26' - Torreira sembra stare bene, ma intanto va registrata una bomba d'acqua sul Castellani. Il campo regge, ma sta cadendo giù veramente tanta pioggia.

24' - Si riparte dopo un paio di minuti di stop per un pestone preso da Torreira. Vedremo se l'uruguaiano sarà in grado di continuare.

22' - Tiro-cross di Biraghi da dentro l'area che viene respinto con i pugni da Vicario. Sul ribaltamento di fronte Cutrone calcia da fuori area in contropiede: tiro debole che finisce tra le braccia di Terracciano.

20' - Dalla parte opposta risponde subito l'Empoli, con il tiro di Henderson che però non spaventa Terracciano.

19' - Milenkovic si mangia un gol! Corner che arriva a Quarta: sponda dell'argentino con il pallone che arriva da Milenkovic, il quale però non riesce a dare forza alla conclusione di testa da due passi. Blocca Vicario, ma che occasione!

16' - Partita che resta con grande intensità ma pochi squilli al Castellani. Per ora prevalgono i contrasti alle azioni da gol.

11' - Dopo una fase di stallo Bonaventura si libera bene sulla trequarti, ma il suo filtrante per Vlahovic è leggermente lungo. Peccato!

7' - Altissimo il ritmo soprattutto nel pressing. L'Empoli fin qui in impostazione sta rischiando ma riesce ad uscire sempre bene palla al piede.

6' - Occasione Fiorentina! Biraghi calcia potente da lontanissimo, Vicario si allunga e respinge sui piedi di Callejon che in area stoppa e calcia da posizione defilata. Ma lo spagnolo non riesce a centrare la porta.

4' - Cutrone ci prova da lontanissimo: Quarta si oppone con il corpo. Partito meglio l'Empoli fin qui.

2' - Rischio in difesa per la Fiorentina, con Pinamonti che per fortuna serve in ritardo Di Francesco tutto solo in area. Martinez Quarta riesce a bloccare il passaggio. Poi Di Francesco ci prova di testa ma il pallone è preda di Terracciano.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in divisa bianca. Empoli con il consueto completo azzurro.

14.55 - Sugli spalti del Castellani ci sarà anche Rocco Commisso, tornato proprio per essere presente dal vivo in questa sfida. CLICCA QUI per la notizia

Sarà un Empoli-Fiorentina importantissimo quello che si giocherà allo stadio Castellani questo pomeriggio: la squadra di Andreazzoli vuole continuare a stupire e vincere, quella di Italiano invece può davvero sognare e con altri 3 punti punterebbe definitivamente dritta all'Europa. Due squadre divise da appena 5 punti in classifica che si daranno battaglia per avere la meglio in un derby che l'ultima volta significava spareggio per non lottare per retrocedere. Stavolta le emozioni speriamo siano diverse: restate con FirenzeViola.it per seguirle in diretta!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Tonelli, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Di Francesco; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano