EMPOLI-FIORENTINA 0-0, Rivivi il live di FV

Fonte: dall'inviata al Castellani, Luciana Magistrato

45' + 4' - FINISCE QUA LA GARA: 0-0. Dopo un buon primo tempo, ripresa meno brillante con gli attaccanti che non riescono a sfondare.

45' + 2' - Fiorentina in attacco ma Beltran dal fondo destra crossa troppo lungo e nessun viola ci può arrivare. Peccato.

45' - Concessi 4 minuti di recupero.

44' - PRIMO GIALLO DELLA GARA, PER COMUZZO.

41' - ULTIMO CAMBIO VIOLA: l'ex Parisi entra al posto di Gosens.

39' - Cambio Empoli: fuori Anjorin e dentro Haas.

38' - OCCASIONE VIOLA: cross di Dodo per Kean che protegge si gira e tira ma la palla va di poco fuori.

35' - ALTRO CAMBIO VIOLA: Sottil prende il posto di Kouame che cede la fascia da capitano a Ranieri.

33' - Ikoné ancora pericoloso, il suo ingresso se non altro ha creato più pericoli viola.

32' - Ikoné lancia Kean che viene abbattuto in area ma è tutto regolare anche se Ismajli tocca il piede dell'attaccante viola.

29' - Due cambi per l'Empoli: fuori Henderson e dentro Ekong, esce Esposito ed entra Pellegri.

28' - Adli perde poi recupera pallone e lancia Kean che dalla sinistra prova a rientrare e tirare ma calcia alto.

25' - TRIPLO CAMBIO VIOLA: Entrano Beltran per Gudmmundsson, Ikoné per Colpani e Adli per Cataldi.

23' - OCCASIONE VIOLA! Colpani s'invola in area palla al piede ma cade e il pallone arriva a Kean che guadagna un angolo. L'attaccante chiede al pubblico viola di incitare la squadra.

22' - Fiorentina spenta, l'Empoli sta giocando meglio. A bordo campo sembrano in procinto di entrare Ikoné e Beltran.

15' - Colpani perde un pallone dando il via al contropiede azzurro con Anjorin che va al tiro, alto.

13' - Cambio Empoli: fuori Colombo e dentro Solbakken.

12' - OCCASIONE VIOLA! Area affollata per andare al tiro, la palla arriva all'arretrato Gosens che fa partire un gran tiro, alto sopra la travera: peccato.

9' - Gudmundsson avanza palla al piede poi serve Kouame che crossa al centro ma Ismajli anticipa e nell'occasione si fa male ed esce per farsi curare.

8' - Angolo empoli dopo che Gosens ha anticipato Gyasi sul fondo. Ma dal corner non nascono altri pericoli per i viola che ripartono.

4'- OCCASIONE EMPOLI! Dodo perde palla e Pezzella si accentra e tira, De Gea respinge a pugni chiusi e l'azione azzurra sfuma.

3' - OCCASIONE EMPOLI: Henderson in mezzo al campo lasciato solo fa partire Esposito che dalla destra lascia partire un gran tiro, di poco fuori.

1' - SI RIPARTE DALLO 0-0 E SENZA CAMBI

45' - FINE DELLE OSTILITA': l'arbitro fischia la fine del primo tempo senza recupero.

43' - Kouame guadagna un buon calcio di punizione dal limite. Tira Gudmundsson ma la palla sbatte sulla barriera.

35' - OCCASIONE sul piede di Cataldi ma sulla respinta difensiva Colombo fa tutto il campo palla al piede ma il tiro finale non è lucido e spara alto.

33' - Bove perde ancora un pallone a centrocampo con Colombo che fa partire così l'azione azzurra ma poi viene fermato sulla linea difensiva.

30' - Kean duella con un avversario strappando pallone e applausi e fa partire l'azione ma il cross al centro sfila poi per tutto lo specchio della porta senza che nessun viola, oggi in maglia rossa, la devii in rete. Peccato.

24' - Tiro di Gyasi che finisce nelle mani di De Gea, quasi una fotocopia con un tiro di qualche minuto prima.

22' - Occasione sulla sinistra dove Gosens chiede la triangolazione a Kean ma il tiro dell'attaccante finisce sul lato e preda di Vasquez.

19' - OCCASIONE VIOLA! Moise Kean riceve da buona posizione ma in mezzo agli avversari non è preciso al tiro che risulta la classica "ciabattata".

17' - Rinvio lungo dalle retrovie viol adirettamente per Gudmundsson che però si scontra col portiere restando a terra qualche secondo, ma per fortuna tutto bene.

12' - OCCASIONE VIOLA! Cataldi è bravo a strappare il pallone a Anjorini e Bove può andare al tiro ma sbaglia clamorosamente la mira!!!

11' - Occasione persa da Colpani che si fa recuperare e, chiuso da due avversari, manda sul fondo.

9' - Dalla destra viola arriva il tiro di Bove, respinto.

5' - OCCASIONE VIOLA! La Fiorentina reagisce subito e guadagna un angolo che l'Empoli respinge, poi l'azione riparte e Gudmundsson dal fondo crossa al centro ma non ci arriva nessun viola. Peccato!

3' - OCCASIONE EMPOLI. Prova a spingere l'Empoli sulla sua sinistra con Dodo che mette in angolo e sullo sviluppo Ismajli ha rischiato di portare l'Empoli in vantaggio. Che rischio!

1' - PARTITI!!!

17.57 - Dalla curva ospite, piena in ogni posto, si alza il coro dei tifosi della Fiorentina, con tanto sciarpata e bandiere al vento (una anche dell'Islanda). Intanto le squadre si schierano a centrocampo per le foto di rito e l'inno della serie A.

Empoli e Fiorentina si ritrovano per una partita che può diventare uno spartiacque per entrambe le squadre. Gli azzurri di D'Aversa sono reduci da uno degli inizi migliori della loro storia e ancora non hanno perso una partita tra campionato e Coppa Italia, i viola di Palladino invece vogliono dare continuità alla prima vittoria trovata contro la Lazio e 3 punti contro i cugini empolesi potrebbero definitivamente spazzare le critiche piovute ad inizio stagione. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida con Palladino che riparte dal 4-2-3-1:

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: D'Aversa.

A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Fazzini, Cacace, Solbakken, Ekong, De Sciglio, Tosto, Haas, Marianucci, Konate, Maleh.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Kouame; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Sottil, Mandragora, Beltran, Ikoné, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Adli, Kayode, Parisi.