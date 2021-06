ECCO GONZALEZ, L'ESORDIO DA DIRIGENTE VIOLA DI BURDISSO

Nella giornata di ieri i tifosi della Fiorentina hanno potuto festeggiare il primo botto di mercato portato a termine dal club di Rocco Commisso. E cioè il classe '98 Nicolas Gonzalez (del quale comunque si aspettava l'annuncio in tempi relativamente brevi) che si può rappresenti un nuovo inizio, tra cui quello di Nicolas Burdisso. Se la dirigenza viola infatti era già stata colpita dall'attaccante argentino un anno addietro senza però riuscire a concretizzare la trattativa, il ruolo del neo uomo mercato del club di Viale Fanti è stato determinante a dir poco.

Come appreso dall'entourage del giocatore medesimo, Burdisso si è messo subito a sua disposizione trovando in breve tempo l'intesa. Gonzalez può essere così considerato il primo vero colpo dell'ex Roma, e che colpo: l'innesto più oneroso della storia della Fiorentina, con 23 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus. Considerata l'età, le cifre e sapendolo al fianco di campioni come Lionel Messi nella sua Argentina, quella di "Speedy" Gonzalez non può che essere un'operazione da applaudire. E un biglietto da visita decisamente interessante per Burdisso.