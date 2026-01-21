FirenzeViola
Dzeko parte oggi per la Germania: contratto di 6 mesi con lo Schalke 04
Dopo metà stagione vissuta a Firenze fatta più di bassi che di alti Edin Dzeko è pronto a lasciare la Fiorentina per trasferirsi in Germania allo Schalke 04. Il bosniaco, tra Paris FC e Schalke 04, ha scelto di tornare in Germania, dove aveva già vinto a inizio carriera con il Wolfsburg. Il trasferimento è a titolo definitivo, con un contratto di sei mesi.
La partenza del giocatore da Firenze è prevista già per la giornata di oggi, mentre le visite mediche sono previste per domani. Alla Fiorentina andrà un piccolo conguaglio simbolico per il passaggio di proprietà del cartellino, una valutazione che sarà inferiore al milione di euro.
