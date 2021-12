DV9-BERARDI, Il serbo insegue Toni, il secondo...

Fiorentina-Sassuolo sarà la sfida tra Dusan Vlahovic, senza dubbio l'attaccante più prolifico in questo momento, e Domenico Berardi, che vanta però il primato gol-assist e si scatena sempre contro i viola. Ecco alcuni dati forniti dalla Lega:

Dusan Vlahovic va in gol da cinque presenze consecutive in campionato, solo tre giocatori della Fiorentina hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria: Gabriel Batistuta (11 nel 1994), Enrico Chiesa (sei nel 2001) e Luca Toni (sei nel 2005). Inoltre, solo tre giocatori in tutta la storia della Serie A TIM hanno segnato più del serbo (15 gol) nelle prime 18 gare stagionali della Fiorentina: Miguel Ángel Montuori (17 reti nel 1958/59), Gabriel Batistuta (17 reti nel 1998/99) e Luca Toni (16 reti nel 2005/06).

Solo contro il Milan (14), Domenico Berardi ha partecipato a più gol in Serie A TIM che contro la Fiorentina (11, frutto di otto reti e tre assist): l’attaccante del Sassuolo ha segnato una doppietta nell’ultimo match di aprile contro la Viola al Mapei Stadium, dopo aver siglato cinque delle prime sei reti contro la Fiorentina al Franchi. Domenico Berardi è l’unico giocatore che vanta almeno sei gol (otto per lui) e almeno sei assist in questo campionato: l’attaccante del Sassuolo non aveva mai partecipato ad almeno 14 gol nelle prime 17 giornate di un campionato di Serie A TIM.