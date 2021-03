DUSAN SHOW, EYSSERIC È SUPER, OK DRAGO, RIBERY E VENUTI

DRAGOWSKI – In uscita su Gaich intorno alla mezz'ora respinge in corner poi a inizio ripresa osserva il tiro di Insigne finire fuori di poco. Ionita lo batte di testa colpendo da due passi lui risponde con una grande parata dopo lo slalom di Caprari che vale moltissimo visto il risultato in quel momento, 7

MILENKOVIC – Attento sulle palle alte sbaglia poco nel primo tempo, mentre nella ripresa soffre in avvio il dinamismo di Insigne salvo recuperare più tardi posizione e sicurezza, 6

PEZZELLA – Rischia parecchio su Gaich poco prima della mezz'ora di gioco ma poi rimedia a un errore di Quarta. Nel secondo tempo perde invece Ionita sul gol del Benevento e osserva Insigne impegnare seriamente Dragowski. Non ha la sicurezza dei tempi migliori ma tiene botta, 6

QUARTA – Avrebbe il pallone buono per il raddoppio ma da due passi manda clamorosamente fuori. Più tardi una leggerezza davanti alla propria area ma anche chiusure tempiste. Nel secondo tempo è invece dietro a Gaich che non trova la deviazione dopo il cross dalla sinistra di Insigne e poi si fa nuovamente saltare con troppa facilità. Alti e bassi, 6

Dal 44'st MAXI OLIVERA – S.v.

CACERES – Trova profondità con buona costanza ma soprattutto di testa sfiora il gol obbligando comunque il portiere alla respinta sulla quale Vlahovic raddoppia. Chiude tardi su Ionita nel gol giallorosso ma soprattutto rischia il tocco di mano sugli sviluppi di un corner anche se il primo colpo con la coscia sembra scagionarlo. Rientro all'altezza, 6

BONAVENTURA – Trova discreto spazio dalle sue parti e non fa mancare il suo apporto anche se perde incisività col passare dei minuti. Positivo, 6,5

Dal 33'st BORJA VALERO – S.v.

PULGAR – Non risparmia le maniere forti e sul finire di primo tempo finisce tra gli ammoniti. Meno nel vivo del gioco nel secondo tempo ma pur sempre ordinato, 6

EYSSERIC – C'è del suo nell'azione del primo gol con il tocco che libera comunque Vlahovic al tiro, stesso dicasi nel due a zero visto il cross sul quale arriva il colpo di testa di Caceres. Pericoloso anche a metà ripresa con un bel tentativo deviato in corner dal difensore avversario chiude la sfida con uno scavetto pregevole. Piede educato, 7,5

Dal 33'st CALLEJON – S.v.

VENUTI – Rende un pallone d'oro a Quarta che spreca malamente dopo una decina di minuti, poi gioca con poche sbavature e ha il merito di rubar palla a Schiattarella nell'azione del quattro a uno (rimediando anche un brutto colpo al volto). Prezioso, 7

RIBERY – Il suo rientro aumenta il tasso qualitativo fin da subito, c'è del suo anche nel primo gol e quando decide di accendersi è dura fermarlo. Nel secondo tempo è altruista nel cercare il tocco per Vlahovic da buona posizione e si ripete sfornando l'assist per il gol di Eysseric. Al servizio della squadra, 7,5

Dal 44'st MONTIEL – S.v.

VLAHOVIC – Sfrutta ottimamente il primo pallone buono portando in vantaggio i suoi, concede il bis sul pallone vagante dentro l'area firmando il raddoppio ma soprattutto lascia tutti a bocca aperta con il terzo gol da cineteca. Cerca il poker nella ripresa ma da buona posizione non inquadra lo specchio della porta poi si può godere una serata che lui e i tifosi viola ricorderanno a lungo. Protagonista di uno show, 8

Dal 33'st KOUAME – S.v.

PRANDELLI – Tiene fuori Biraghi e sposta a sinistra Venuti con Caceres a destra ma a mettere la partita sui giusti binari è Vlahovic che va in rete nei primi minuti. E' quel che serviva alla Fiorentina che finalmente supera tutte le proprie paure e si fa trascinare da un Vlahovic in versione bomber con tanto di gol gioiello che chiude il primo tempo su tre a zero. Il gol di Ionita riapre la sfida dopo una decina di minuti nel secondo tempo tanto che dopo qualche brivido difensivo la Fiorentina cambia qualcosa passando al 4-4-2. E' una mossa che funziona perchè vale il 4-1 di Eysseric dopo il quale c'è spazio anche per Kouame, Callejon e Borja Valero oltre che Maxi Olivera e Montiel nel recupero. Le scelte gli danno ragione, anche quelle a partita in corsa, e oltre a tre punti che migliorano la classifica scaccia i fantasmi di un nuovo cambio in panchina. Un sabato praticamente perfetto, 6,5