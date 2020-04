DURANTE A FV, Dalberto o Biraghi? Sceglie il tecnico

Nell'intervista che Sabatino Durante, procuratore ed esperto di calcio brasiliano, ha rilasciato ieri a FirenzeViola.it, Durante ha parlato anche del possibile percorso inverso che faranno Biraghi e Dalbert: "Credo che il brasiliano abbia fatto un buon campionato, ha sofferto un po' il calo generale della squadra ma è un calciatore che in un contesto come Firenze può stare benissimo. Una volta che tornerà all'Inter, Pradè potrà ritrattarlo, anche perché non penso proprio che i nerazzurri abbiano interesse nel confermarlo. Altrimenti non l'avrebbero mandato in prestito: non è più un ragazzino che ha bisogno di farsi le ossa".

La Fiorentina farebbe bene a puntare ancora su di lui piuttosto che su Biraghi?

"Dalbert ha qualcosa in più in fase offensiva. La scelta sta solo all'allenatore per il gioco che vorrà esprimere".

