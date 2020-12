DUNCAN DAL 1', CALLEJON E RIBERY A SOSTEGNO DI VLAHOVIC

Prandelli ha subito recuperato grinta e determinazione nonostante l'imprevisto del tampone positivo, ed è il primo a suonare la carica in vista della sfida di stasera con il Genoa. E' chiaro che c'è ancora tutto il tempo per risalire e che ancora è prematuro parlare di sfida decisiva, ma è altrettanto lampante come ai viola serva una vittoria, possibilmente convincente, per riprendere il cammino anche e soprattutto sotto il profilo dei risultati. Se ancora non c'è stato il tempo di trovare una nuova quadratura tattica è fondamentale tirarsi fuori da una zona di classifica che rende tutto più complicato.

Anche per questo il tecnico non ha usato mezzi termini in sala stampa, anche sul fronte delle individualità. Il messaggio spedito a Cutrone sembra preludere a un mercato di gennaio indirizzato a ritoccare l'attacco, ma intanto stasera sarà bene ritrovare la via del gol attraverso il tridente titolare che salvo sorprese sarà composto da Callejon e Ribery con Vlahovic in mezzo. Per il resto non cambia molto rispetto al recente passato, difesa con Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi e trio di centrocampo con Duncan in vantaggio su Pulgar per completare il reparto con Castrovilli e Amrabat.

Dall'altra parte c'è un Genoa che ha ricevuto messaggi chiari dai tifosi, e lo striscione di ieri a Pegli impone a tutti una prova d'orgoglio dopo il k.o. interno con il Parma. Maran (in bilico) è senza Criscito e l'ex Behrami oltre a Zappacosta e Biraschi ma soprattutto in porta dovrebbe rinunciare a Perin affidandosi a Paleari. Con Ghiglione e Luca Pellegrini i centrali saranno Bani e Zapata, l'ex Badelj in mezzo insieme a Radovanovic con Lerager a destra e Sturaro sulla sinistra, davanti Shomurodov accanto a Scamacca.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Callejon, Vlahovic, Ribery

GENOA (4-4-2): Paleari, Ghiglione, Zapata, Bani, Lu. Pellegrini, Lerager, Badelj, Radovanovic, Sturaro, Shomurodov, Scamacca