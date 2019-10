DUE PUNTI PERSI O UN PUNTO GUADAGNATO?

La partita della Fiorentina contro il Brescia è stata particolare, diversa dalle altre giocate fin qui dalla squadra di Montella. Questo perché, soprattutto a causa del catenaccio messo in campo dal Brescia di Corini, la Viola non è praticamente mai riuscita a ripartire in contropiede con le sue frecce, Ribery e Chiesa su tutti ingabbiati dalla difesa delle Rondinelle.

Una partita che poteva avere tutt'altra storia non fosse stato per il VAR, e che alla fine poteva cambiare ulteriormente non fosse stato per un polpaccio di Vlahovic che al 97' ha negato la gioia del gol - e della vittoria - a Castrovilli, con le mani sul volto per almeno qualche minuto ripensando all'occasione persa.

Fatto sta che la domanda, di non semplice risposta, viene spontanea: sono stati due punti persi oppure è stato un punto guadagnato quello al Rigamonti?

Perché da una parte c'è il rammarico di non essere riusciti a concretizzare una pressione che soprattutto nel secondo tempo, con l'entrata in campo di Sottil, poteva portare altri risultati. Ed è indubbio che non pochi tifosi sognassero la quarta vittoria consecutiva per agganciare il quinto posto in classifica.

Dall'altra parte però c'è anche da considerare il fatto che la squadra di Corini aveva già messo in difficoltà tutte le avversarie affrontate al Rigamonti, Juventus compresa. In più è riuscita a chiudere tutti gli spazi e commettere pochissimi errori, mostrando una solidità difficile da superare.

Di certo c'è che la Fiorentina, pur interrompendo la striscia di vittorie, prosegue quella di risultati positivi consecutivi: adesso sono sei e settimo posto a pari merito con Lazio e Parma. E come detto anche da Sottil dopo la partita di ieri: "Con la Lazio abbiamo l'occasione di recuperare i punti persi oggi".

La Fiorentina deve ripartire da questo per ritrovare quella concretezza che magari, con un attaccante di ruolo in più, sarà più facile cercare.