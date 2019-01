DUBBIO SIMEONE DAVANTI, DIETRO TORNA MILENKOVIC

Seconda gara nel giro di pochi giorni per la Fiorentina che il mini-ciclo di nuovo in trasferta con l'Udinese. Anche per questo motivo Pioli potrebbe rimandare i cambiamenti alla gara del Friuli, affidandosi alla versione più rodata della sua squadra in vista della sfida di stasera in Coppa Italia. I dubbi principali restano comunque legati all'attacco, anche se Simeone alla fine dovrebbe rimediare una maglia da titolare.

Difficilmente il tecnico viola rinuncerà ai due velocisti Chiesa e Muriel, e l'ipotesi di un cambio di modulo che escluda il Cholito potrebbe esser rimandata. Per il resto tornerà Milenkovic in difesa, al pari di Biraghi, mentre al centro sono confermati Pezzella e Vitor Hugo. In mezzo, con Veretout che potrebbe tornare vertice basso del reparto, insieme a Benassi se la gioca Gerson con Edimilson.



Nella Roma non ci saranno gli infortunati Perotti, Under e Juan Jesus, mentre De Rossi non ha ancora i minuti nelle gambe e punta il Milan perchè a San Siro mancheranno due perni del centrocampo, Cristante e Nzonzi, squalificati. Per questo saranno quasi sicuramente titolari entrambi con Pellegrini panchina e Zaniolo dirottato sulla destra. Sulla trequarti probabile rilancio di Pastore mentre nel ballottaggio in attacco Shick pare favorito.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Chiesa, Simeone, Muriel



ROMA (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Nzonzi, Cristante, Zaniolo, Pastore, El Shaarawi, Schick