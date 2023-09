DUBBIO NICO GONZALEZ, DUNCAN IN MEZZO, PARISI SPERA A SINISTRA

FirenzeViola.it

Parola finalmente al campo, dopo una sosta che ha tolto dalle disponibilità del tecnico il difensore Mina (intanto tra i convocati torna Barak, non Ikonè) ma che ha anche restituito un Nico Gonzalez su di giri. Il gol in nazionale vale come surplus di energie mentali per scendere subito in campo, ed è così che potrebbe andare a finire visto che Italiano ne sarebbe sempre più convinto.

L’argentino può semmai lasciar spazio a gara in corso, mentre a sinistra Brekalo sembra favorito su Sottil, al contrario di Beltran destinato a finire in panchina a favore di Nzola. Con Bonaventura intoccabile, come Arthur davanti alla difesa, è Duncan il candidato a completare il centrocampo. Linea difensiva infine dove Parisi può sperare di giocare con Milenkovic, Ranieri e Dodò a protezione di Terracciano.

Gasperini intanto prepara il recupero di Toloi in difesa che apre il ballottaggio con Djimsiti nel terzetto completato da Scalvini e Kolosinac, mentre in porta andrà Musso. Con la conferma di De Ketelaere anche Koopmeiners lavorerà a favore della punta Scamacca con Lookman inizialmente tenuto in panchina. Sulle corsie esterne Zappacosta e Ruggeri mentre i mediani saranno Ederson e De Roon

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4231): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola

ATALANTA (3421): Musso, Toloi, Scalvini, Kolosinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca