DUBBI IN MEZZO E A DESTRA, DAVANTI FRANCK E DUSAN

Lo Iachini bis prende il via oggi, da Genova dove alle 15 i viola affrontano il Genoa. Il cammino in campionato riprende dopo la sconfitta con il Milan, la sosta e soprattutto il cambio di panchina, ed è chiaramente come reagirà la squadra al nuovo avvicendamento tecnico a rappresentare la maggior incognita. Intanto Iachini da giovedì ha il gruppo praticamente al completo se si escludono Igor, Kokorin e Malcuit, ed è proprio a destra che resistono i principali dubbi.

Nel ballottaggio tra Caceres e Venuti è il primo il favorito, ma anche in mezzo la concorrenza è fitta con Amrabat e Pulgar che sembrano i più certi di partire dall’inizio. L’altra maglia se la giocheranno Bonaventura e Castrovilli con l’ex Milan che potrebbe avere la meglio sul numero 10 rientrato dagli impegni in nazionale. Con Biraghi (che come Castrovilli ha già sostenuto i controlli anti-covid) destinato riprendersi la fascia sinistra le scelte fsono atte in attacco con Ribery dietro a Vlahovic.

Nel Genoa c’è ancora Destro al centro dell’attacco, mentre Shomorudov spera di vincere il ballottaggio con Scamacca, Pjaca e Pandev. Con Biraschi (o Czyborra) e Zappacosta esterni in regia c’è l’ex Badelj sostenuto da Zajc e Strootman mentre davanti a Perin difesa d’esperienza con Masiello, Radovanovic e il rigorista Criscito che soltanto un anno fa, a fine mercato invernale, si ritrovò a un passo dalla Fiorentina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA ( (3-5-2): Perin, Masiello, Radovanovic, Criscito, Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta, Shomurodov, Destro

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi, Ribery, Vlahovic