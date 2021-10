DUBBI DA SCIOGLIERE: I DUE BALLOTTAGGI NELLA TESTA DI ITALIANO

A circa ventiquattro ore dal match del Penzo, Vincenzo Italiano deve fugare ancora un paio di dubbi di formazione. Il tecnico della Fiorentina ha dimostrato in queste prime sette giornate di campionato di cambiare spesso e volentieri interpreti e, pur partendo da una base di sei “intoccabili” (Terracciano in porta al posto dell’infortunato Dragowski, Milenkovic, Biraghi, Bonavenutra, Nico Gonzalez e Vlahovic), non è facile immaginare come possa essere completata la formazione viola, anche perché le incognite sono diverse.

Con Alvaro Odriozola che dovrebbe partire di nuovo dal primo minuto sulla destra nonostante il pieno recupero fisico di Lorenzo Venuti, i dubbi principali per Italiano sono due e riguardano il ruolo di regista e quello di ala destra: nel centrocampo a tre due posti sono occupati da Duncan e Bonaventura, mentre il play davanti alla difesa sarà uno tra Lucas Torreira ed Erick Pulgar e Sofyan Amrabat; entrambi i sudamericani sono tornati in Italia col morale agli antipodi (solo due spezzoni di gara per l’uruguayano e due sconfitte pesanti per la celeste, due vittorie e due gol per il cileno) ma con le gambe appesantite dagli impegni oltreoceano; così nel ballottaggio a due, a spuntarla potrebbe essere Amrabat, rientrato dal Marocco già mercoledì ed alla ricerca della prima maglia da titolare in questa stagione.

L’altro principale nodo da sciogliere riguarda il ruolo di terzo violino nel tridente composto da Vlahovic e Nico Gonzalez. Il posto come esterno destro d’attacco se lo giocano José Maria Callejon e Riccardo Sottil, con lo spagnolo favorito sul classe ’99. Nonostante un ingresso più che positivo nell’ultimo match di campionato ed un rinnovo, arrivato in settimana, che testimonia quanto il club viola punti su di lui, Italiano sembra intenzionato a far partire Sottil dalla panchina, in una staffetta annunciata con lo spagnolo che si è già vista contro il Napoli.

La Laguna di Venezia potrebbe rappresentare il primo spartiacque della stagione della Fiorentina, una trasferta delicata sia per l’imprevedibilità di un avversario ancora di difficile inquadratura in questa Serie A sia per le variabili date dalle condizione fisiche e soprattutto mentali del gruppo. Dopo due settimane di polemiche e viaggi intercontinentali, le scelte di Italiano saranno più che mai decisive per l’esito del match.