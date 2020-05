DT PESCARA A FV, Sottil ormai è giocatore da Serie A

Il direttore tecnico del Pescara, Giorgio Repetto, ha parlato ieri a FirenzeViola.it dell'attaccante della Fiorentina ed ex biancazzurro Riccardo Sottil: "Lo riprenderei di corsa, all'istante. Riccardo ha delle qualità notevoli e qua a Pescara, in appena sei mesi, ha giocato delle grandissime partite, soprattutto la doppia sfida contro l'Hellas Verona. Mi auguro per lui di ritagliarsi più spazio alla Fiorentina anche se so benissimo che la concorrenza è alta e non semplice. Riprenderei subito Sottil, ma lui è un calciatore da Serie A ormai. Possiede grande forza fisica ed è in grado di calciare con tutti e due i piedi. Ho un bel rapporto con il ragazzo".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA