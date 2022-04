DRAGOWSKI, Quale futuro per la riserva viola?

Sono passati quasi due mesi dall’ultima apparizione in campo di Bartlomiej Dragowski. Era il 26 febbraio e il polacco subì due reti dal Sassuolo che costarono l’ultima sconfitta in ordine di tempo della Fiorentina, da lì sono stati cinque i risultati utili consecutivi. Una stagione tutt’altro che positiva per il numero sessantanove viola che è diventato in meno di un anno da vera e propria certezza a riserva di lusso.

Tra l’infortunio contro il Napoli durante la gara di andata e le ottime prestazioni di Terracciano il polacco non è più riuscito a trovare la titolarità. In tutta la stagione, infatti, tra campionato e Coppa Italia, il portiere ha collezionato appena 8 presenze, nonostante egli abbia subito soli 9 gol e ottenendo 3 porte inviolate.

Un altro aspetto da non sottovalutare è sicuramente quello contrattuale. Dragowski ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e non sembrano esserci le condizioni per un eventuale rinnovo. Sulle sue tracce ci sarebbero il Napoli, il Borussia Dortmund e il Southampton. Le sensazioni sono che con ogni probabilità il polacco lascerà Firenze durante la prossima estate.