DRAGOWSKI, Niente Livorno. Resta l'estero

Non sarà il Livorno la destinazione di Bartlomiej Dragowski, portiere polacco classe '97 della Fiorentina in cerca di una sistemazione per garantirgli il minutaggio del quale va alla ricerca. Sembrava essere a buon punto la trattativa con il club amaranto (c'è stato l'incontro tra Corvino e il ds Facci nel pomeriggio), ma secondo quanto appreso da FirenzeViola.it il discorso non è decollato probabilmente per quanto riguarda l'ingaggio, visto che restava da sistemare la questione. Rimangono aperte invece le piste all'estero, una delle quali porta in Danimarca, al Vejle. La Fiorentina sta dunque valutando solo quelle. Il portiere comunque anche oggi si è allenato regolarmente al centro sportivo.