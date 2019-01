DRAGOWSKI, Empoli: fatta in pochi giorni. In viola...

Ha preso il via la conferenza stampa di presentazione di Bartlomiej Dragowski come nuovo giocatore dell'Empoli. Il portiere polacco classe '97 arriva in prestito fino a giugno dalla Fiorentina: "Sono molto felice di essere ad Empoli. Ho tanta voglia di giocare, daro tutto ad ogni allenamento per fare sempre meglio. Sono venuto qua per fare un passo avanti".

Sui portieri polacchi e il modello d'ispirazione: "Sono molto felice di essere ad Empoli. Ho tanta voglia di giocare, darò tutto ad ogni allenamento per fare sempre meglio. Sono venuto qua per fare un passo avanti".

Sulla trattativa con l'Empoli: "È successo tutto molto veloce. L’ho saputo solo due/tre giorni fa che sarei arrivato qua. Ho detto subito sì visto che tutti i polacchi qua hanno fatto bene".

Sulla sua conoscenza della città: "Empoli è una squadra da Serie A. Conosco tanti giocatori che hanno giocato qua e dobbiamo restare al massimo livello calcistico. Questa squadra ha 99 anni di storia, e farò di tutto per mantenerla in Serie A".

Su Giulio Drago: "Non lo conoscevo ma se era così forte spero di fare come lui".

Su cosa l'ha penalizzato a Firenze: "Ora parlo solo di Empoli. Sono qua per dare tutto. Provedel è un ottimo portiere anche se non lo conosco bene".

Sulla sua nuova squadra: "Sono solo al secondo giorno. Ci sono giocatori di qualità. Come ho già detto è una squadra forte che merita di rimanere in Serie A".