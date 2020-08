DRAGO, Tutti i dubbi sul futuro del polacco

Resta ancora qualche dubbio a proposito di chi sarà a difendere la porta della Fiorentina in vista della prossima stagione. Dubbi alimentati sicuramente dalle ottime prestazioni del secondo portiere viola, Pietro Terracciano, ma anche dalle condizioni fisiche del polacco Bartłomiej Drągowski.

Il classe ‘97, infatti, è rimasto fuori dalla lista dei convocati in queste ultime gare di fine campionato a causa di qualche problema fisico alla schiena. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, però, né il calciatore né il suo entourage, per il momento, hanno intenzione di lasciare Firenze e non c’è nessuna trattativa in corso con nessun club per una cessione del ragazzo. Resta solo da capire se questa situazione resterà così anche nelle prossime settimane.