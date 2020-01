DRAGO, Iachini ci vuole animali: un punto va bene

Queste le parole di Bartlomiej Dragowski in zona mista dopo Fiorentina-Genoa: “Non sono troppo felice per il risultato ma nemmeno arrabbiato: questa partita era molto difficile per noi, non abbiamo fatto quello che volevamo fare in campo. Sapevamo che il Genoa sarebbe partito forte. Poteva finire in tutti i modi, sia vincere noi che loro. Per fortuna non abbiamo preso gol per la terza partita di fila in campionato, adesso dobbiamo però pensare già all’Inter. La difesa? Sicuramente dovremo analizzare cosa non ha funzionato però dobbiamo accettare questo punto e preparare la testa per la partita contro l’Inter. Il rigore parato? Per fortuna è andata bene, non mi interessa che sia staro il primo rigore fallito. A me interessava aiutare la squadra. Cosa è cambiato nella nostra testa con Iachini? Penso che abbiamo messo l’atteggiamento che vuole lui in campo: lui non vuole uomini ma animali e stiamo facendo bene. Si vede quando il mister è arrabbiato, devi essere pronto. La barba lunga? Vorrei averla ancora più lunga di così. Mi piace averla così perché l’ho vista in una serie tv sui vichinghi. Miglior partita in viola? Spero sia sempre quella che deve venire".