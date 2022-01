DRAGO E NASTASIC IN COPPA, DAVANTI C'È SAPONARA

Serata di coppa Italia per la Fiorentina dopo il k.o. di Torino. L’attesa per una reazione ai novanta minuti orribili di lunedì s’intreccia con il valore dell’avversaria e l’opportunità di passare il turno proseguendo nella competizione, comunque la si veda stasera servirà la miglior versione della squadra di Italiano. Che qualcosa possa cambiare è lecito attenderselo, magari persino in cabina di regia con Pulgar che insidia Torreira comunque favorito, intanto in porta si rivedrà Dragowski e in difesa Nastasic.

La coppia centrale sarà perciò tutta serba con Milenkovic al fianco e il ritorno di Venuti a destra, a sinistra andrà Biraghi mentre in mezzo Bonaventura e Duncan sono quasi certi di una maglia da titolare al pari di Gonzalez e Vlahovic (ma occhio all’esordio di Piatek a partita in corso) con l’unico ballottaggio aperto nel tridente che vede Saponara in vantaggio su Callejon.

Nel Napoli Spalletti rivede Ghoulam e Osimehn (ieri in gruppo) ma l’attaccante nigeriano non dovrebbe esser della sfida con Petagna al centro dell’attacco sostenuto da un trio composto da Politano, Mertens ed Elmas. Con Lobotka ad affiancare Demme in mezzo in difesa accanto a Rrahmani c'è il nuovo acquisto Tuanzebe con Juan Jesus dirottato sulla sinistra e Di Lorenzo a destra. In porta Ospina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus, Demme, Lobotka, Politano, Mertens, Elmas, Petagna

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara