Dove danno Fiorentina-Panathinaikos? Ecco i modi per seguire la Conference

Anche per gli ottavi di ritorno di Conference League la Fiorentina non sarà visibile in chiaro. Fiorentina-Panathinaikos sarà disponibile solo su pay tv, in particolare su Sky. La sfida in programma stasera al Franchi verrà trasmessa su SkySport. Rimane poi la possibilità di vederla sulla classica "Diretta Gol" al canale 251 insieme alle altre sfide. Ricordiamo inoltre che su Radio FirenzeViola sarà possibile seguire la partita con tanto di ampio pre-gara, cronaca dal Franchi col nostro Tommaso Loreto e altrettanto ampio post-partita, mentre qui, su FirenzeViola.it, ci sarà la diretta testuale dell'incontro.