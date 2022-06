DOMBROWSKI (BILD) A FV, Grillitsch è top per l'Italia

Il giornalista della Bild, esperto dell’Hoffenheim, Lukas Dombrowski, ha parlato ieri a FirenzeViola.it del potenziale arrivo in Italia, in maglia viola, del centrocampista Florian Grillitsch: “Secondo me, con le sue importanti doti, è perfetto per il calcio italiano, dove potrà dirigere e guidare le partite della Fiorentina senza grossi problemi”.