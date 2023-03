DODÒ IN FORMA, OK DIFESA E CENTROCAMPO, BENE NICO E RICKY

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

TERRACCIANO - Effettua la prima parata dopo 2 minuti nel secondo tempo sul tentativo di Di Francesco, per il resto pochi affanni, 6

DODÒ - Buon primo tempo sia nel proporsi che in chiusura, e anche nella ripresa non disdegna le sortite offensive. Il break finale che avvia la ripartenza di Amrabat è da applausi e certifica il buon momento di forma, 6,5

MILENKOVIC - Primo intervento difensivo, su Colombo, di buon tempismo. Resta la copertina della sua gara in cui non si registrano grandi sbavature e la consueta sicurezza sulle palle alte, 6,5

IGOR - Un retropassaggio calcolato male diventa occasione per il tiro alto di Strefezza ma è l’unico passaggio a vuoto del suo primo tempo. Nella ripresa si fa ammonire ma non rischia nulla, 6,5

BIRAGHI - Sulla prima triangolazione con Barak manca nel controllo prima del cross. E’ più precisa la punizione sulla quale conclude di testa largo Barak. Si lamenta per qualche proibito non sanzionato nella ripresa mettendoci il solito temperamento, 6

AMRABAT - Un unico pallone gestito male in un primo tempo di buon ordine. Come spesso gli capita cresce nel secondo tempo e per poco non trova il raddoppio nel recupero con un’azione personale, 6,5

MANDRAGORA - Meno appariscente del solito, in avvio manca su qualche appoggio ma non nell’alimentare il possesso palla. E nel secondo tempo garantisce anche qualità, 6,5

Dal 40’st DUNCAN - S.v.

GONZALEZ - Dopo una ventina di minuti fa ammonire Blin con uno dei suoi strappi poi viene anticipato da Gallo sull’assist di Saponara che vale comunque il vantaggio. Nella ripresa prova l’azione personale finendo a terra in area sul pressing di Hjulmand poi sorprende Umtiti obbligando Falcone all’uscita. Buona volontà, 6,5

Dal 40’st IKONÈ - S.v.

BARAK - Si fa apprezzare dopo una ventina di minuti con un bel colpo di testa che finisce fuori di poco, poi ci riprova con una conclusione più centrale. Incide meno rispetto al passato ma non sfigura, 6

Dal 40’st BONAVENTURA - S.v.

SAPONARA - Bel tiro dal limite, al termine di una pregevole discesa palla al piede, con palla alzata dal portiere, poi indovina il traversone che Gallo mette nella propria porta. Esce a metà ripresa dopo una buona prova, 6,5

Dal 23’st SOTTIL - Avrebbe spazio per cercare il secondo gol ma né i cross né i tiri arrivano a destinazione, 5,5

KOUAMÈ - Torna in versione prima punta dopo parecchio tempo e cerca di mettersi al servizio della squadra con fortune altalenanti. Poco servito nella ripresa Italiano lo richiama a metà secondo tempo. Troppo leggero, 5,5

Dal 23’st CABRAL - Un colpo di testa ampiamente largo nello spezzone finale di gara, 6

ITALIANO - Senza Jovic e con Cabral non al top rilancia Kouamè al centro dell’attacco con Nico, Barak e Saponara a sostegno, dietro i centrali sono Milenkovic e Igor con il ritorno a sinistra di Biraghi. Senza accelerare più di tanto i suoi passano con l’autogol di Gallo poi riescono anche a gestire il vantaggio senza rischiare troppo. Un ulteriore segno di crescita visto che la maturità di questa squadra, inevitabilmente stanca, oggi frutta la quarta vittoria consecutiva in campionato e una classifica che continua a migliorare, 6,5