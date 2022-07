DODÔ, Il contratto è già stato depositato in Lega

Dodô è un nuovo giocatore della Fiorentina e su questo non possono veramente esserci più dubbi. Nonostante ancora il terzino brasiliano classe ’98, prelevato dallo Shakhtar Donetsk per 14,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, non possa ancora essere registrato nelle liste della Serie A per via della necessità di fare uscire dalle stesse un altro extracomunitario (o verso l’estero o con svincolo), il contratto di Dodo (dalla durata quinquennale) è stato già regolarmente depositato in Lega.