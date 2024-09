DODÒ E POCHI ALTRI, COLPANI DELUDE, GUD E KEAN NON PUNGONO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

DE GEA - Colombo alza di molto la mira più o meno nell’unico tentativo del primo tempo dell’Empoli. Risponde con i pugni a un primo tentativo azzurro in apertura di ripresa. Ordinaria amministrazione, 6

DODÒ - Conferma i benefici della linea arretrata a quattro e nel primo tempo è tra i più costanti. Riprende nel secondo tempo con stesso dinamismo e seppure paghi la stanchezza nel finale resta tra i più propositivi, 6,5

COMUZZO - Qualche incertezza in avvio poi recupera sicurezza. Nel secondo tempo resta vigile anche sulle palle alte, 6

RANIERI - Non benissimo su Colombo nel primo tempo quando si fa saltare con troppa facilità. Non bene nemmeno in avvio di ripresa su Esposito anche se nel finale rischia meno, 5,5

GOSENS - Rispetto a Dodò pare più sacrificato dal cambio arretrato anche se mette una buona pezza su una situazione pericolosa a inizio secondo tempo. Arriva anche al tiro, al volo con buona coordinazione, di lì a poco mandando alto. Frenato, 6

Dal 43’st PARISI - S.v.

BOVE - Anche lui partecipa all’avvio di personalità della squadra arrivando al tiro anche se senza inquadrare lo specchio della porta in un’azione comunque viziata da un’irregolarità. Nel mezzo qualche pallone perso di troppo, 5,5

CATALDI - Buon break poco prima del quarto d’ora prima che Bove arrivi al tiro. Resta nel vivo del gioco risultando prezioso, 6

Dal 25’st ADLI - Qualche buona idea, 6

COLPANI - Non un gran avvio con tanto di tiro sballato da buona posizione. Si rivede alla mezz’ora con un colpo di testa largo. Taglia e cuce in mezzo al campo. Non va meglio nel secondo tempo quando fatica anche nel possesso palla e fatica a saltar l’uomo, 5

Dal 25’st IKONÈ - Prova a crear superiorità ma senza troppa convinzione, 6

GUDMUNDSSON - Prima frazione in cui mostra parecchia qualità ma senza riuscire a incidere in zona tiro. S’impone per battere una punizione dal limite ma centra la barriera. Meno ispirato nella ripresa forse paga un pizzico di ritardo di condizione, 5,5

Dal 25’st BELTRAN - In versione trequarti rivede il campo in attesa di rifarsi (magari) in Conference League, dove però servirà far di più, 5,5

KOUAMÈ - Si vede poco nel corso di un primo tempo in cui manca nell’assistenza a Kean. Si procura comunque una punizione pericolosa a poco dall’intervallo ma anche nella ripresa è impalpabile, 5

Dal 35’st SOTTIL - S.v.

KEAN - Tentativo di conclusione dopo una ventina di minuti anche se la mira non è delle migliori. E’ uno spunto che oggi resta un po’ troppo isolato tanto che pure nel secondo tempo finisce in ombra e manca in precisione anche negli agganci, 5,5

PALLADINO - Riparte da dove aveva terminato con la Lazio, cioè dal 4231 con Kouamè avanzato sulla linea di Gudmundsson e Copani a ridosso di Kean. Il primo tempo della sua squadra è tutto sommato positivo ma non sufficiente a trovare la via del gol. Le prime battute del secondo tempo sono più favorevoli all’Empoli mentre dopo 25 minuti inserisce Adli, Beltran e Ikonè e dopo altri 10 minuti prova la carta Sottil. Nel finale c’è spazio anche per Parisi ma la sua Fiorentina oggi non punge e porta a casa un altro pareggio destinato a raffreddare gli entusiasmi post Lazio, 5,5