DISTEFANO, Reggiana in pressing ma su di lui big di B

Tante richieste per l'esterno della Fiorentina Filippo Distefano. E' questo il motivo per cui Palladino ha deciso di non portarlo in tournée. Su di lui è in pressing la Reggiana, affrontata venerdì in amichevole, ma per il club emiliano non sarà facile vincere la tanta concorrenza nonostante la dirigenza granata resti molto ottimista. Su di lui ci sono infatti le big di serie B che lusingano ovviamente il giocatore che, dopo la lotta per la salvezza -finita male- con la Ternana vuole ora salire uno step pur restando nella serie cadetta.