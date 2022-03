DISTEFANO, Ha firmato il suo primo contratto da pro

Bel momento per l'attaccante Filippo Distefano: ieri il gol a Pescara, oggi il contratto con la Fiorentina. Accompagnato dai genitori e dall'agente infatti il giocatore classe 2003, che ha anche esordito in prima squadra contro la Sampdpria, si è recato al Centro Sportivo Davide Astori per mettere la firma sul suo primo vero contratto da professionista. Una grande emozione dopo un lungo stop per infortunio che con il gol di ieri ha messo alle spalle. Ora manca solo l'ufficialità del club.