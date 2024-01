DIFFIDATI, Ecco chi rischia di saltare i viola nell'Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un giallo pesante che gli farà saltare la sfida di domenica 28 contro l'Inter, la sua ex squadra e quella di cui è grande tifoso. Quella che ha visto protagonista Cristiano Biraghi nel corso del primo tempo della sfida contro il Napoli è stata un'ammonizione che priverà Vincenzo Italiano del suo capitano nel prossimo turno di campionato ma c'è un altro giocatore che, tra oggi e l'eventuale finale di lunedì prossimo, rischia di saltare il match del Franchi: si tratta di Niccolò Barella dell'Inter che, da diffidato, è destinato a scendere in campo sia stasera nella semifinale di Supercoppa contro la Lazio che, come detto, nella possibile finalissima contro il Napoli.

Già certo di saltare la sfida contro i viola è Hakan Calhanoglu, ammonito sotto diffida sabato scorso nel 5-1 dei nerazzurri contro il Monza.