DIETROFRONT BARZAGLI: FIRMA IN BILICO CON L'UNDER-16. E ROSATI SEGUIRÀ ITALIANO A BOLOGNA

Fonte: In collaborazione con Andrea Giannattasio

© foto di jacopomannina

Problemi per Barzagli e Rosati ai saluti. Le ultime indiscrezioni sul settore giovanile portano al dietrofront da parte della Fiorentina su alcune candidature "forti" che erano valutate per la ristrutturazione del settore giovanile della prossima stagione. Molto clamore per nulla, visto che su Andrea Barzagli sembra esserci stato un ripensamento. L'ex juventino, che nelle giovanili viola ha anche il figlio, avrebbe dovuto allenare l'Under-16 ma l'idea si è arenata ad un passo dal mettere nero su bianco. Potrebbero aver pesato anche le polemiche legate al passato bianconero di fronte al quale alcuni tifosi hanno mostrato delle riserve, oppure un cambiamento di strategia e scelte. Sta di fatto che al momento le possibilità di vedere l'ex campione del mondo del 2006 sembrano ridursi di ora in ora.

Un altro ex giocatore granata e viola, Antonio Rosati, è ai saluti. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it infatti Rosati, che allenava i portieri dell'Under-18, ha aver scelto di lasciare la società, deluso forse da un mancato passo avanti. Il percorso di Rosati nella Fiorentina sembrava ben delineato nel 2022, quando per motivi di liste fu "costretto" a smettere di giocare e fu affiancato al preparatore dei portieri, Porracchio prima e Benassi dopo. Ripartito dal settore giovanile, Rosati si aspettava probabilmente un passo avanti e la possibilità di approdare ad una prima squadra ha fatto il resto. Secondo "radio-mercato" infatti l'ex portiere è pronto a raggiungere Vincenzo Italiano al Bologna. Savorani infatti non ha seguito il tecnico in rossoblù e la casella del preparatore dei portieri in casa emiliana è ancora vacante e per questo sarà riempita proprio da Rosati.