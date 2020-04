DI GENNARO A FV, Tanti aneddoti con Mazzone

Era in diretta con noi su Instagram Antonio di Gennaro. Questi i suoi ricordi con la maglia della Fiorentina: "Biosogna ripartire seguendo tutti i criteri e le disposizioni. La difficoltà ti dà la possibilità di fare qualcosa di meglio. Ricordi di Firenze? Io giocavo al Poggetto quando ero bambino per strada. L'esordio l'ho fatto con la Juventus. Mazzone mi disse 'oh ragazzo devi giocare al posto di Antognoni', mi ricordo che non fu facile. Poi altri quattro anni con la Fiorentina, sono stati bellissimi. Io giocavo in Serie A e stavo a casa a Firenze con i genitori. Mi ricordo che l'anno che tornai dal prestito a Perugia, mi chiamò Mazzone e mi disse che mi avrebbe portato con lui. Mi disse che mi avrebbe portato all'Ascoli. Mi telefona Tito Corsi e mi disse di andare a Verona dove volevano fare grandi cose. Dall'Ascoli non mi chiamò nessuno. E poi i sette anni a Verona con la vittoria dello scudetto sono stati straordinari. Commisso? Una manna dal cielo, spero che le istituzione lo lascino fare perché Firenze ne ha bisogno".