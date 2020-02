DI GENNARO A FV, Domani si giocherà a ritmi alti

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista gigliato, ha parlato di Fiorentina durante la puntata odierna di "Garrisca al Vento", in onda su Italia7: "La Fiorentina sta abbastanza bene, ma anche il Milan dopo il ritorno di Ibrahimovic e l'arrivo Rebic. I viola ora hanno anche un'opzione in più a centrocampo con Duncan e sicuramente sarà una gara che verrà giocata con ritmi alti, anche se la squadra di Iachini sa che il suo comportamento è sempre stato un po' quello di aspettare. Vlahovic? Se uno è bravo va fatto giocare, si trova anche bene con Chiesa e insieme rispecchiano le idee di Commisso. Poi c'è Cutrone che è stato decisivo a partita in corso. Quindi in generale la Fiorentina in attacco c'è. Ma ho visto una crescita anche degli esterni di centrocampo, vedi Lirola che è tornato quello vero e anche Dalbert. L'importante è che a livello difensivo la Fiorentina giochi come a Genova. Il Milan riempie l'area in maniera incredibile con Ibra".