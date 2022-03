DENTI, RECORD E GOL: È UN TORREIRA FORMATO DELUXE

È ormai leader incontrastato della Fiorentina, Lucas Torreira. E a Milano l'ha dimostrato una volta di più: non solo per il gol fondamentale e per l'episodio che l'ha portato a staccarsi da solo in campo un dente ("Sei stato incisivo", ha scherzato sui social Rosati), ma per l'intelligenza dimostrata nel saper reinterpretare il ruolo di regista nel momento in cui le squadre avversarie si sono adattate alle sue qualità.

Ormai è un attaccante aggiunto e grazie alle qualità in regia di Igor e Milenkovic, entrambi cresciuti in maniera esponenziale nelle ultime settimane, il nativo di Fray Bentos ha cominciato ad entrare ripetutamente in area e a lasciare ai difensori il compito di impostare il gioco.

Con l'Hellas Verona aveva fatto le prove, con Bologna e Inter si è mosso da bomber navigato. I gol in stagione sono diventati 4, pareggiato il record personale registrato con la Samp nella stagione 2017/18, ma la sensazione è che il bottino possa crescere ancora. Perché la nuova versione di Torreira è quella di mediano-attaccante, e Italiano punta su di lui per sopperire ai gol che fin qui stanno mancando dagli esterni.