DEMME PISTA FREDDA: PER ORA TRATTATIVA DIFFICILE

Non è un mistero che la Fiorentina stia cercando un profilo a centrocampo da affiancare a Castrovilli ed Amrabat per completare un reparto che già con l'arrivo dell'ex Hellas Verona si è rinforzato e non poco. Un'idea potrebbe essere rappresentata da Diego Demme, tedesco approdato al Napoli nello scorso gennaio dal Lipsia e che Gattuso ha utilizzato spesso nelle partite in cui lo ha avuto a disposizione. La cessione di Allan all'Everton di Ancelotti però ha complicato un po' le cose in uscita per il club di De Laurentiis che ha difficoltà a lasciar partire il classe '91 che sembra abbia chiesto di essere ceduto in caso di cambio modulo e passaggio al 4-2-3-1. Al tecnico però piace il giocatore e proverà a convincerlo a rimanere. Immaginare in questo frangente il futuro di Diego Demme in maglia gigliata appare un po' fantasioso per tutti i motivi elencati sopra, ma nel calcio è noto come le cose cambino in poco tempo e fare dei pronostici risulta quasi sempre impossibile.

Sempre più Fiorentina invece per Gaetano Castrovilli, giocatore su cui Commisso e il club puntano per costruirgli intorno una squadra competitiva anche ad alti livelli. Le parole del presidente che lo ha più volte ribadito incedibile, la maglia numero 10 nella prima uscita stagionale e le conferme del diretto interessato di rimanere nel capoluogo toscano sembrano una sentenza verso le possibili avances di chiunque. Più facile che gli azzurri provino a convincere la Roma a cedere Jordan Veretout, ex Fiorentina che in giallorosso ha ben figurato, ma che da sempre è attenzionato dal Napoli che potrebbe riprovarci presto in questa sessione di calciomercato estivo dopo il corteggiamento dello scorso anno.