INDISCREZIONI DI FV DRAGOWSKI, QUANTE SIRENE: SI È AGGIUNTA ANCHE LA LAZIO Più d'un giocatore dell'attuale Fiorentina sembra destinato a vivere un'estate piuttosto movimentata sul mercato, partendo dai serbi Milenkovic e Vlahovic fino ad arrivare a Bartlomiej Dragowski. Rivelatosi tra i migliori in senso assoluto all'interno... Più d'un giocatore dell'attuale Fiorentina sembra destinato a vivere un'estate piuttosto movimentata sul mercato, partendo dai serbi Milenkovic e Vlahovic fino ad arrivare a Bartlomiej Dragowski. Rivelatosi tra i migliori in senso assoluto all'interno... NOTIZIE DI FV CRAGNO, PIÙ DI UN'IDEA: PRIMA SCELTA SE DRAGO PARTE Un'altra notizia molto letta sul nostro sito nella giornata odierna è stata quella di mercato con la Fiorentina che ha intensificato ed accelerato la trattativa per portare in viola Alessio Cragno nell'eventualità che dovesse partire Barlomiej... Un'altra notizia molto letta sul nostro sito nella giornata odierna è stata quella di mercato con la Fiorentina che ha intensificato ed accelerato la trattativa per portare in viola Alessio Cragno nell'eventualità che dovesse partire Barlomiej... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi