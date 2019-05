DE SISTI-RIZZO, Onorati di questi riconoscimenti

A margine dell'intitolazione del Piazzale dei Campioni del 69 erano presenti, in rappresentanza di quella squadra, Francesco Rizzo e Giancarlo De Sisti. Ecco le loro parole a partire da Picchio De Sisti "Io e Francesco Rizzo siamo solo due di quei 18 protagonisti del 69, i nomi li ricordano tutabbiaha dedicato tre giorni di celebrazioni, così come l'amministrazione questa targa, come per i campioni del 56 dai quali abbiamo raccolto il testimoneper portare in alto questa Fiorentina. Noi riuscimmo nell'intento con un po' di fortuna con una squadra giovanissima nonostante fossimo partiti con altri intenti e siamo orgogliosi di aver dato alla città quella gioia e quel sogno perché Firenze è innamorata di questa squadra anche se questo è un momento delicato. Pensando che potrò portarci i nipotini mi fa piacere".

Francesco Rizzo: "Io mi trovai viola quasi per caso, la mia destinazione sembrava un'altra poi invece sono felice di averla accettata e mi spiace sia durata poco ma la mia famiglia è rimasta a vivere a Firenze e i miei gemelli vivono in questo quartiere. L'amore per Firenze non è mai passato pur avendo avuto altre esperienze ma da 25 anni vivo qui. Eravamo un gruppo bellissimo, conosco De Sisti a 17 anni perciò è una vita. E quella Fiorentina per 7/11 era giovanissima, basti pensare che aveva in me e Giancarlo i più vecchi a 24. Speriamo anche che le cose per questa Fiorentina vadano meglio e che nel prosieguo possiamo vedere qualcosa di più positivo.