DE GEA, Dopo le parate di Como tutti pazzi per lui

L'uomo del lunedì in casa Fiorentina è David De Gea, che proprio ieri a Como si è reso protagonista di un triplo salvataggio da antologia al 60' che ha evitato un pareggio che sembrava ormai scritto: “Una parata così non si vedeva da anni” ha spiegato Cesc Fabregas, avversario del portiere ai tempi del Chelsea e a lungo suo compagno di Nazionale. I numeri che riguardano lo spagnolo continuano ad essere straordinari: quinto clean sheet ottenuto nelle dieci partite da lui giocate in campionato a cui si uniscono salvataggi straordinari come quello di ieri al Sinigaglia o quello di un mese fa a Genova nei minuti finali (per non parlare dei due rigori parati col Milan) che hanno contribuito in modo determinante alla costruzione di una classifica fino a questo momento da sogno per i viola.

