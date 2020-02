DALLE MURA, Chi è il baby convocato da Iachini

La Fiorentina convoca un altro giovane prodotto del vivaio in prima squadra. Stavolta è il turno di Christian Dalle Mura, alla prima convocazione coi grandi. Christian, nato a Pietrasanta il 2 febbraio 2002, è stato uno dei tanti talenti che si sono messi in luce nel Mondiale Under 17 in Brasile, conclusosi qualche mese fa. Competizione che per lui aveva anche un sapore speciale avendo la mamma brasiliana. L'avventura di Christian e della Nazionale italiana si è conclusa ai quarti di finale dopo aver perso 2-0 col Brasile (poi incoronato campione del mondo). Il valore e il talento del ragazzo sono tangibili dal fatto che ha già collezionato dodici presenze con la Primavera viola, ed essendo un classe 2002 gioca sotto età in categoria (i suoi coetanei giocano con l'Under 18).

È ormai nel giro della Nazionale da quasi tre anni: le sue prime partite le ha disputate con l'Under 15, diventando poi una colonna portante dell'Italia Under 17 con il ct Carmine Nunziata che ha creduto molto in lui. Christian segue le orme dei vari Chiesa, Castrovilli e Sottil, che il ragazzo stesso ha definito, in più di un'intervista, modelli ai quali aspirare. Ragazzo serio per il quale molti addetti ai lavori hanno speso parole di elogio: caratteristiche e attributi che gli hanno permesso di indossare la fascia da capitano con gli Allievi della Fiorentina. Il sogno nel cassetto? Esordire in Serie A con la squadra del suo cuore: la Fiorentina. La sua convocazione ricorda un po' quella di Federico Chiesa quando la sua prima chiamata arrivò proprio nella sfida contro la Juventus in quel di Torino.