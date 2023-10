DALL'ESORDIO EUROPEO NEL '35 ALLA CHAMPIONS DEL 2009: TUTTI I PRECEDENTI UNGHERESI

Vincenzo Italiano e i suoi uomini si apprestano ad affrontare il loro secondo avversario in questi gironi di Conference League. Dopo il 2-2 in Belgio contro il Genk, la squadra viola domani sera ospiterà al Franchi il Ferencváros alla ricerca della sua prima vittoria in questa fase di eliminazione. La Fiorentina sfiderà per la prima volta la formazione originaria di Budapest ma già in passato si è ritrovata ad affrontare club ungheresi e il bilancio dei gigliati è in positivo.

Sono ben 19 le partite giocate dalla Fiorentina contro squadre provenienti dall'Ungheria: per un totale di 10 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. La prima partita, nonché prima vittoria, risale addirittura al 16 giugno 1935, quando i viola fecero il loro esordio assoluto in una competizione europea battendo negli ottavi di finale della Mitropacup l'Ujpest per 2-0. Da lì la Fiorentina ha rincontrato "i viola d'Ungheria", tra Mitropacup e Coppa delle Coppe, in altre 5 occasioni, vincendo ben quattro volte e perdendo solo nel 1960 (unica sconfitta della Fiorentina al Franchi contro una squadra ungherese). Molto bene il bilancio contro il Tatabányai (una vittoria e un pareggio) e contro il Debrecen, formazione battuta da Cesare Prandelli, a Firenze 5-2 e in Ungheria 4-3, nei gironi della storica Champions League 2009-2010. Meno bene, invece, lo storico viola contro il Gyor (una vittoria e una sconfitta nella Mitropacup del '66/'67), contro l'Honvéd (un pareggio e una sconfitta nel 1970) e pessimo invece contro il Vasas che su 5 partite ha battuto la Fiorentina per ben 3 volte.

Adesso la Fiorentina è pronta a giocare la sua ventesima gara contro una squadra ungherese, con la speranza che possa arrivare una vittoria così da guadagnarsi più punti possibili per raggiungere il primo posto nel girone e guadagnarsi l'accesso diretto agli ottavi di finale di Conference League.