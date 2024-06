DALL'ARGENTINA, Stanotte in campo: dubbio Nico

Fonte: A. Di Nardo

La Scaloneta è pronta a tornare in campo: stanotte occhi (per qualcuno anche sveglie) puntati alle ore 3, lo stadio è l'East Rutherford, New Jersey, non lontano da New York. La sfida è Cile-Argentina, valida per la seconda giornata del Girone B. E i dubbi sono tutti di Lionel Scaloni che, dopo la vittoria sofferta del primo turno con il Canada, sembra intenzionato a cambiare qualcosa.

I giornali argentini parlano di due principali dubbi di formazione per il Ct campione del mondo: il primo riguarda l'attaccante da affiancare al totem Lionel Messi (37 anni ieri, auguri). La spunterà uno tra Julian Alvarez, titolare coi canadesi, e Lautaro Martinez, subentrato all'esordio ma autore del 2-0 su assist di Messi. L'altro rebus coinvolge invece uno dei due viola presenti nella Selección. Dopo un pre-Copa America da protagonista, Nico Gonzalez è rimasto a guardare i compagni nella prima del girone. Stanotte però potrebbe toccare a lui: non nel ruolo da esterno a tutta fascia sulla sinistra, come si era intravisto nelle ultime amichevoli, bensì come esterno alto nel 4-4-2 di Scaloni, sulla sinistra al posto di un Di Maria che col Canada ha giocato 70 minuti e potrebbe rifiatare col Cile.

Nessuna chance invece per Lucas Martinez Quarta, in difesa ancora spazio a Otamendi ed il Cuti Romero. Il Cile di Ricardo Gareca dopo lo scialbo 0-0 col Perù ripartirà ancora una volta dall'eterno Alexis Sanchez in avanti, assieme a un Edu Vargas che quando mette la camiseta della roja si trasforma.