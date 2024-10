DAL VP, Seduta congiunta con Primavera. Terapie per 3

FirenzeViola.it

Allenamento congiunto con la Primavera oggi per la Fiorentina che sotto la pioggia prosegue la sua preparazione al Viola Park anche in questi giorni di sosta per le Nazionali. Come mostrano le immagini pubblicate dallo stesso club, protagonisti per la prima squadra Sottil, autore di un bel gol al pari di Kouame, e Gudmundsson regolarmente in gruppo. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, gli acciaccati Kayode, Kean e Pongracic hanno svolto le terapie previste dal programma di recupero.