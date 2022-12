DAL CS, Da oggi Kouame e Barak, out Venuti. Nico...

Da oggi il tecnico Vincenzo Italiano ha recuperato Kouame e Barak che però hanno fatto un lavoro personalizzato tra palestra e campo, diverso dal gruppo. Anche Venuti non ha partecipato alla seduta di allenamento aspettando di rivalutare il problema muscolare accusato nella partita con l'Arezzo. Spazio dunque ancora ai tanti giovani in gruppo e a Castrovilli (che stasera riceverà il premio Le Velo) che gioca le partitelle in famiglia e non, per ora, le amichevoli ufficiali. In settimana (non domani come comunicato in un primo momento nel report, dove comunque si parlava di ritorno a Firenze previsto per questo martedì) rientrerà al lavoro anche Gonzalez che ha osservato 10 giorni di riposo in Argentina dopo il primo ciclo di terapie al centro sportivo viola. L'esterno viola continuerà così il recupero dall'infortunio subito al primo allenamento in Qatar con la Nazionale. Il 12 sono invece attesi i serbi così come Zurkowski è atteso a metà mese.