DAI RIFERIMENTI ALLA BIRRA GAMBRINUS, AI GIOCATORI CHIAVE. LA VIOLA TORNA IN REP. CECA

La Fiorentina ai quarti di finale di Conference League sfiderà il Viktoria Plzen. L'andata, in programma l'11 aprile, si giocherà in trasferta. Il ritorno, il 18 aprile, a Firenze. I viola torneranno a dieci mesi di distanza dall'ultima volta in Repubblica Ceca, dove si consumò la sciagurata finale a Praga contro il West Ham. Stavolta la destinazione è Plzen, sede della squadra allenata dall'ex portiere settantaduenne Miroslav Koubek che, tra l'altro, dista circa novanta chilometri dalla capitale ed è popolata da 172.441 abitanti.

I numeri.

Il percorso in Europa dei rossoblù, così soprannominati per via dei colori sociali, è stato piuttosto netto, almeno ai gironi: sei successi su sei. Oltre ai cinque trionfi e un pareggio ottenuti nelle gare estive di qualificazione. Doppio 0-0 invece ai playoff col Servette, risolti ai rigori. Lo stadio che ospiterà l'incontro con la Fiorentina è il Mesta Plzen (o Doosan Arena), che contiene circa 11.700 spettatori. Quanto alla rosa dei cechi, il capocannoniere è il trequartista Pavel Sulc con 18 gol stagionali, mentre il calciatore più costoso (5 milioni) è il centravanti Rafiu Durosinmi, ai box da ottobre per un'operazione al ginocchio.

Note di colore.

Un paio di curiosità sul Viktoria Plzen, terzo in campionato a nove punti dalla capolista. A cavallo tra gli anni Quaranta e Novanta il club si chiamava "Skoda Plzen" per via della nota casa automobilista connazionale che ne era sponsor. Dulcis in fundo, nel 2017 le panchine dell'impianto sportivo dei cechi furono realizzate a forma di... birra Gambrinus, tipica locale. Ecco il 3-4-2-1 di riferimento dei prossimi avversari della Fiorentina: Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Kopic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Traoré; Chory.